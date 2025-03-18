Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в ряде регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По всей территорий Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и СКО ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В связи таянием снежного покрова и ослаблением ледовых явлений на гидрологическом посту реки Шортанды в Житикаре (Житикаринский район) наблюдается подъем уровня воды. Уровень воды на 12:00 составил 972 сантиметр, опасный уровень – 1015 сантиметр.

Ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно превышение опасного уровня, что приведет к выходу реки на пойменные участки.

В Улытау, Костанайской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях прогнозируются туман и ветер.

Туман – в Павлодарской, Актюбинской областях и ЗКО.

Ветер – в области Абай, Алматинской области и ВКО.

Гололед, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Акмолинской области и СКО.

Пыльная буря и ветер – в Мангистау.

В Жетысу – формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях и области Абай ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В Туркестанской и Алматинской областях - повышение температуры воздуха.