Подтопления и туманы: казахстанцев предупредили о непогоде
На большей части страны объявлено штормовое предупреждение.
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Казгидромет объявлил штормовое предупреждение в ряде регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
По всей территорий Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях и СКО ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.
В связи таянием снежного покрова и ослаблением ледовых явлений на гидрологическом посту реки Шортанды в Житикаре (Житикаринский район) наблюдается подъем уровня воды. Уровень воды на 12:00 составил 972 сантиметр, опасный уровень – 1015 сантиметр.
Ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно превышение опасного уровня, что приведет к выходу реки на пойменные участки.
В Улытау, Костанайской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях прогнозируются туман и ветер.
Туман – в Павлодарской, Актюбинской областях и ЗКО.
Ветер – в области Абай, Алматинской области и ВКО.
Гололед, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Акмолинской области и СКО.
Пыльная буря и ветер – в Мангистау.
В Жетысу – формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.
В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях и области Абай ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, формирование талого и склонового стоков и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
В Туркестанской и Алматинской областях - повышение температуры воздуха.
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