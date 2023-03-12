Подтопление участка дороги на границе с Россией ликвидировали в ЗКО

В ЗКО дорожники полностью ликвидировали подтопление заниженного участка дороги "Подстёпное-Фёдоровка-граница РФ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"На 11 километре участка реконструкции автомобильной дороги "Подстёпное-Фёдоровка-граница с РФ", недалеко от населённого пункта Пойма, талые воды подтопили заниженный участок дороги. На данный момент подтопление полностью ликвидировано, движение осуществляется в штатном режиме. Дорожные службы для недопущения перелива произвели работы по отводу талых вод. Кроме того, дважды выполнены работы по укреплению обочины дороги 200 мешками с ПГС. В работах было задействовано пять единиц спецтехники и более 10 дорожных рабочих", — говорится в сообщении.