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КазАвтоЖол Сегодня, 16:55
159
Сегодня, 16:55
159
Фото: КазАвтоЖол

Подтопление участка дороги на границе с Россией ликвидировали в ЗКО

В ЗКО дорожники полностью ликвидировали подтопление заниженного участка дороги "Подстёпное-Фёдоровка-граница РФ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"На 11 километре участка реконструкции автомобильной дороги "Подстёпное-Фёдоровка-граница с РФ", недалеко от населённого пункта Пойма, талые воды подтопили заниженный участок дороги. На данный момент подтопление полностью ликвидировано, движение осуществляется в штатном режиме. Дорожные службы для недопущения перелива произвели работы по отводу талых вод. Кроме того, дважды выполнены работы по укреплению обочины дороги 200 мешками с ПГС. В работах было задействовано пять единиц спецтехники и более 10 дорожных рабочих", — говорится в сообщении. 

Уточняется, что к данному часу все автодороги республиканского значения открыты, переливов не зафиксировано.

На паводкоопасных участках республиканских трасс продолжается круглосуточное патрулирование.

 

 

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#дороги #паводки #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:55
159
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