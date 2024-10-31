Подсудимый пожаловался на высокие цены в СИЗО Костаная

Подсудимый обратился в Костанайский департамент Комитета торговли с жалобой на завышенные цены на социально значимые продовольственные товары в магазине, расположенном на территории следственного изолятора, передаёт BaigeNews.kz. В результате этого обращения региональный департамент инициировал внеплановую проверку в отношении предпринимателя, который ведет свою деятельность в учреждении № 76 КУИС МВД РК.



В ходе проверки было установлено, что предприниматель продавал лук по цене от 160 тенге, что на 30% выше его закупочной цены, увеличив тем самым предельную торговую надбавку.



За нарушение статьи 9 Закона РК "О регулировании торговой деятельности" (превышение предельной торговой надбавки к социально значимым продуктам) предприниматель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях.