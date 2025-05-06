Подсудимый Аскентай Дархан, проходящий по резонансному делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата, заявил в суде, что отказывается от своих прежних показаний. По его словам, они были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz.

"Всем задержанным было оказано давление, поэтому я не мог отвечать на вопросы правильно. Кроме того, я был ранен. Сегодня я решил дать честные показания и рассказать правду. Нас материли, избивали и снимали на видео. Адвоката я впервые увидел только вечером, после того, как всё это произошло. Ранее судим я не был", — сказал он в ходе заседания.

Подсудимый также рассказал, что вечером 3 октября, примерно в 23:00, отправился в магазин "Камажай" за пивом.

"Пиво стоило 1300 тенге. Я объяснил продавцу-Каржаубаю, что оплачу часть наличными, а 1000 тенге переведу. Он дал мне сдачу наличными — 500 тенге. Я позвонил Олжасу и попросил его сделать перевод, так как у меня не было своего счёта в Kaspi", — пояснил Аскентай.

После покупки пива, по словам подсудимого, он ушёл из магазина, затем ему кто-то позвонил, но телефон разрядился. Он снова зашёл в магазин и попросил владельца Каржаубая поставить телефон на зарядку.

"Каржаубай согласился. Когда я заходил в магазин, был трезв. Я просто просматривал в телефоне сообщения и отвечал на поступающие звонки. В этот момент ко мне подошёл Шерзат и со словами "Что ты сказал моему отцу?" ударил меня кастетом в правый глаз. Я отошёл на пару метров, Каржаубай принёс мне воды, сказал умыть лицо и начал кричать на своего сына. Я ничего не видел, отошёл примерно на 100 метров, затем позвонил Нурболу и попросил его забрать меня. Я сказал ему, что меня избили", — сказал Аскентай в суде.

Он также подчеркнул, что не оскорблял мать Шерзата и не мог этого сделать, поскольку сам потерял свою мать.

Ранее адвокат семьи Шерзата Полата заявил о возможном монтаже ключевой записи. Речь идет о допросе Гайыпбаева в больнице.