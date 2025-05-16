На судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата подсудимый Нуркияс Ильясов сделал заявление. По его словам, настоящее задержание происходило иначе, чем было показано общественности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это была неправда. Они сказали: “Будем снимать вас в кино”. Нас вывозили из РОВД", - рассказал Ильясов, имея в виду, что его и других фигурантов дела вывезли из отделения полиции и инсценировали задержание с участием бойцов спецназа СОБР.

Адвокат Ильясова уточнил у подзащитного:

"Это была инсценировка вашего задержания с участием сил и средств СОБРа?" "Да. Они показали, будто СОБР нас задержал. Видео появилось, был резонанс. На самом деле всё было не так", - подтвердил Ильясов.

Судья остановил этот диалог, поинтересовавшись, какое отношение данный эпизод имеет к рассматриваемому делу.

"Я объясню это в прениях", - коротко ответил адвокат.

Напомним, ранее на допросе в суде Нуркияс Ильясов рассказал, что, когда они на автомобиле Mercedes вовзращались с "биатлона" их задержали оперативники Талгарского РОВД.