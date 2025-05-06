В Талдыкорганском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела о гибели 16-летнего Шерзата Полата. После обеденного перерыва участники процесса вернулись в зал, где продолжился допрос Дархана Аскентай, передаёт BaigeNews.kz.

Во время заседания защита потерпевшей стороны задала уточняющий вопрос по поводу оружия, фигурирующего в деле:

"Ранее вы ответили, что ружьё вынесли из магазина. Сейчас вы подтверждаете эти показания?"

На это подсудимый пояснил, что в тот момент находился в состоянии сильного стресса из-за полученных травм и убежал в соседний магазин, поэтому не может точно утверждать, откуда взялось оружие.

Адвокат продолжил задавать вопросы: "Вы сами знаете, что такое шоковое состояние? Если вам было плохо, почему вы не вызвали скорую помощь, а позвонили Нурболу?"

"Моя единственная мысль на тот момент была — мой друг сейчас на машине, я должен позвонить ему. Из-за того, что я не вызвал скорую, сейчас сижу под стражей", — ответил подсудимый.

Отвечая на вопрос, зачем он вернулся в магазин второй раз, он пояснил: "Я хотел доказать Каржаубаю, что ни в чём не виноват. Хотел объяснить ему, что получил удар от его сына без причины".

Также в суде вновь подняли тему отказа подсудимого от ранних показаний. Адвокат потерпевших поинтересовался, почему он не написал заявление о давлении со стороны полиции ранее.

"Нас воспринимают как сволочей. За семь месяцев у меня не было мыслей написать заявление, я не думал об этом", — заявил подсудимый.

Суд продолжает анализировать детали произошедшего.

В первой половине дня в суде допросили сотрудника полиции, непосредственно принимавшего участие в раскрытии резонансного дела. Во время допроса адвокат семьи Шерзата Полата заявил о возможном монтаже ключевой записи. Речь идет о допросе Гайыпбаева в больнице.

Также начал давать показания подсудимый Аскентай Дархан. Он заявил об избиениях и давлении со стороны полиции после задержания. Также сказал, что отказывается от своих прежних показаний. По его словам, они были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов. Подсудимый отметил, что не согласен с предъявленным обвинением. Он рассказал свою версию событий той кровавой ночи.

Позже адвокаты подсудимых заявили ходатайство об отводе прокурора Даны Сарсенбай, обвинив её в предвзятом поведении и чрезмерной эмоциональности во время допроса. По их словам, представитель обвинения повышала голос, искажала суть задаваемых вопросов и оказывала давление на Дархана Аскентая. Инициативу поддержали все защитники, кроме стороны защиты Шерзата.

Судья отклонил ходатайство адвоката Ержанова.