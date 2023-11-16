Подсудимый по делу о криптовалюте не понимает, за что его судят, в Костанае

Очередное заседание суда по делу о криптовалюте прошло в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

В Костанае прошло очередное заседание суда по делу о криптовалюте. 35-летнего бизнесмена судят по статье "Незаконное предпринимательство". Он не имел положенной лицензии и занимался оборотом необеспеченных цифровых активов, что на территории Казахстана незаконно. Следствие предполагает, что мужчина получил таким образом более трёх миллиардов тенге. Однако сам он не считает, что заслуженно оказался на скамье подсудимых.

"Касательно предъявленного мне обвинения проясняю следующее: в 2018 году мы с супругой решили вернуться в Казахстан из России. Мне нужно было решить вопрос с трудоустройством и законным пребыванием в Казахстане. Во время поисков работы и оформления вида на жительство я наткнулся в Интернете на рекламу платёжных систем и криптовалюты, предлагающей возможности для заработка. Заинтересовался этой темой и посетил сайт. Используя семейные средства и деньги от продажи автомобиля родителей, приобрел сайт. После регистрации его на хостинге, находящемся в России, начал заниматься. Родителям предложил зарегистрировать ИП на себя и встать на учёт в налоговом комитете Костаная. На себя не мог, потому что не было ВНЖ. Родители не отказали. Доход тратил на семью, помогал родителям. Хотел бы отметить, что в России, как и в Казахстане, до 7 июля 2020 года каких-либо запретов на оборот криптовалюты не было. Моя деятельность под лицензирование не попадает. Тем более что обязанность уведомлять вступило в мае 2022 года. Согласно требованиям МФЦА лицензированию подлежат юридические лица, зарегистрированные на территории МФЦА. 6 июня 2022 года моя деятельность уже была прекращена. Во избежание ошибок в выплате налогов я обращался за консультацией к бухгалтеру-аудитору", - рассказал подсудимый.

Обвиняемый также пояснил в суде, чем именно занимамался. На своём сайте он размещал информацтю о хранящихся на зарубежных биржах электронных платежных средствах.

"Лица, которые собирались купить электронное имущество, обязательно проходили верификацию личности. Она заключалась в фото лица с документом и банковской картой. Такая верификация происходит в каждой компании, которая работает с цифровыми активами. Также при создании обменной операции у меня на сайте клиенты давали согласие на публичную оферту. По условиям этого соглашения, были запрещены переводы в пользу третьих лиц и финансовых пирамид. Все операции проводились через счета банков Казахстана. В процессе создания заявки клиент указывал свои персональные данные – номер телефона, почту, номер кошелька, банковской карты. Затем осуществляли платеж. При получении оплаты от клиента я переводил актив согласно заявке. Учитывая тот факт, что перемещение активов из кошелька в кошелёк происходило на зарубежных платформах, это было не на территории Казахстана. Согласно закону РК об информатизации, пространство казахстанского сегмента интернета – это совокупность интернет-ресурсов, размещаемых на программном комплексе, заложенном на территории РК. Мой сайт в Казахстане зарегистрирован не был. Он был зарегистрирован в России. К тому же, не все мои операции по обмену были связаны с цифровыми активами. Под понятием цифрового актива следует понимать имущество, созданное в электронно-цифровой форме. По сути своей криптовалюта – это цифровой код, который хранится на цифровых кошельках, расположенных на аппаратно-программных комплексах – серверах, практически по всему миру, и в различных сегментах", - пояснил он.

Подсудимый задал вопрос, почему его обвиняют в нарушении закона, который вступил в силу в апреле 2023, тогда как свою деятельность он ппрекратил в 2022 году.