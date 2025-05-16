Подсудимый по делу о гибели Шерзата Полата рассказал, что происходило в ночь трагедии
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На очередном судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата один из фигурантов, Нуркияс Ильясов, дал подробные показания о событиях той ночи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По его словам, трагедия произошла после обычного вечера в кафе.
"В ночь с 3 на 4 октября 2024 года мы с другом Равилем Сакиевым были в кафе "Эйфория". Потом пришли девушки – Дана и Эльмира, позже – Абзал, Азамат и Шынгыс. Под конец вечера к нам присоединились Нурбол и Думан. Мы сидели, пили пиво, разговаривали. Потом кафе закрылось, и мы вышли на улицу. В этот момент кто-то из ребят сообщил, что Нурбола избили. Мы решили поехать и помочь", – рассказал Ильясов.
Компания направилась на улицу Менделеева. По словам Ильясова, возле магазина "Камажай" они увидели группу парней.
"Я вышел из машины, хотел поздороваться, но все были злые. Я спросил: “Че там, парни, почему ссоритесь, по какой причине избили?”, но мне даже не ответили. Подошел погибший Шерзат и ударил меня. Я немного пошатнулся. В это время Каржаубай вышел из магазина с ножом. Во время ажиотажа раздался первый выстрел. Когда он (Нурганат Гаипбаев – прим. авт.) начал заряжать оружие второй раз, я хотел отобрать его, но не успел. После второго выстрела он снова зарядил ружье и сказал, что всех убьет. Я пошел к нему и сказал: “Брось ружье”. В этот момент Шерзат снова ударил меня. Я попятился, и тогда раздался третий выстрел. Когда Шерзат начал падать, его поднимал Нурганат. Тогда я успел отобрать ружье и ударить Нурганата прикладом два раза. Началась суматоха, и мы все ушли", – заявил подсудимый.
После этого, по словам Ильясова, компания направилась в заведение "777", а затем в сторону района биатлона, где они обсуждали произошедшее. Однако вскоре за их машиной началось преследование.
"За нами ехала машина, моргали фарами, просили остановиться. Это были оперативники Талгарского РОВД. Они сказали, что поступила ориентировка на наш Mercedes. Сообщили, что произошла серьезная ситуация, погиб человек. Нас задержали и увезли в отделение полиции", – заключил Ильясов.
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