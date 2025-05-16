На очередном судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата один из фигурантов, Нуркияс Ильясов, дал подробные показания о событиях той ночи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, трагедия произошла после обычного вечера в кафе.

"В ночь с 3 на 4 октября 2024 года мы с другом Равилем Сакиевым были в кафе "Эйфория". Потом пришли девушки – Дана и Эльмира, позже – Абзал, Азамат и Шынгыс. Под конец вечера к нам присоединились Нурбол и Думан. Мы сидели, пили пиво, разговаривали. Потом кафе закрылось, и мы вышли на улицу. В этот момент кто-то из ребят сообщил, что Нурбола избили. Мы решили поехать и помочь", – рассказал Ильясов.

Компания направилась на улицу Менделеева. По словам Ильясова, возле магазина "Камажай" они увидели группу парней.

"Я вышел из машины, хотел поздороваться, но все были злые. Я спросил: “Че там, парни, почему ссоритесь, по какой причине избили?”, но мне даже не ответили. Подошел погибший Шерзат и ударил меня. Я немного пошатнулся. В это время Каржаубай вышел из магазина с ножом. Во время ажиотажа раздался первый выстрел. Когда он (Нурганат Гаипбаев – прим. авт.) начал заряжать оружие второй раз, я хотел отобрать его, но не успел. После второго выстрела он снова зарядил ружье и сказал, что всех убьет. Я пошел к нему и сказал: “Брось ружье”. В этот момент Шерзат снова ударил меня. Я попятился, и тогда раздался третий выстрел. Когда Шерзат начал падать, его поднимал Нурганат. Тогда я успел отобрать ружье и ударить Нурганата прикладом два раза. Началась суматоха, и мы все ушли", – заявил подсудимый.

После этого, по словам Ильясова, компания направилась в заведение "777", а затем в сторону района биатлона, где они обсуждали произошедшее. Однако вскоре за их машиной началось преследование.