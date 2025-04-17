Подсудимым по делу Шерзата Полата задали вопросы: согласны ли они с обвинением
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На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата судья приступил к опросу подсудимых - им задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На данный момент подсудимые уже дали свои ответы. Шынасыл, Белгожаев, Аскентай, Нурбол и Азамат Токтаубаевы признают свою вину лишь частично, другие - считают себя невиновными.
Процесс продолжается.
Ранее прокурор сообщила, от чего скончался Шерзат Полат.
Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.
Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.
Адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.
В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.
Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.
Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.
На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
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