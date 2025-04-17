На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата судья приступил к опросу подсудимых - им задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На данный момент подсудимые уже дали свои ответы. Шынасыл, Белгожаев, Аскентай, Нурбол и Азамат Токтаубаевы признают свою вину лишь частично, другие - считают себя невиновными.

Процесс продолжается.

Ранее прокурор сообщила, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.