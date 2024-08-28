Гульмира Сатыбалды отказалась от последнего слова в суде

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжают рассматривать дело в отношении Гульмиры Сатыбалды. Сегодня, 28 августа 2024 года, продолжились прения по делу Гульмиры Сатыбалды, передаёт BaigeNews. В начале заседания обвиняемая по делу отказывалась принимать участие в судебных прениях, сославшись на плохое самочувствие. Она подключилась к заседанию онлайн прямо из СИЗО. К слову, и в предыдущем заседании, 27 августа, подсудимая не смогла участвовать в процессе из-за плохого самочувствия.

"Я полностью поддерживаю мнение своих адвокатов", – заявила Гульмира Сатыбалды, попросив судью отпустить ее из-за плохого самочувствия и провести заседание без ее участия.

Судья Мартпек Какимжанов попросил подсудимую потерпеть.

"Согласно закону, сегодня вы имеете право высказать в прениях свою позицию по поводу обвинения. После судебных прений будет заслушано последнее слово подсудимого, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения, хорошо?", – обратился Мартпек Какимжанов к подсудимой.

Интересы подсудимой представляет адвокат Асемгуль Даниалова, которая ранее просила оправдать Гульмиру Сатыбалды.

Гульмира Сатыбалды продолжила участие в процессе, но отказалась также от выступления с последним словом, отметив, что полностью поддерживает мнение своих адвокатов.

Далее суд перешел к выступлениям с репликами стороны обвинения и потерпевших. Первым с прениями выступил прокурор Азамат Сарсембаев.

Напомним, суд по делу Гульмиры Сатыбалды начался в январе 2023. Ее задержали в 2022 году по подозрению в хищении 747 млн тенге из бюджета на ремонт объектов зимней Универсиады. Потом ей предъявили еще одно обвинение - похищение человека. Ранее она частично признала свою вину, отвергнув обвинение в похищении.

В мае 2023 года Сатыбалды приговорили к семи годам лишения свободы, а в июне, после рассмотрения другого дела, срок увеличили до восьми лет.