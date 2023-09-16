"Подставой" назвали задержание с оружием активиста в Жанаозене

Более 50 жителей Жанаозена выразили протест, встав у здания городского управления полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Родственники и друзья задержанного активиста-нефтяника из Жанаозена записали видеообращение. Они заявляют, что правоохранители "подкинули" ему пистолет, из которого ранее было совершено убийство. Собравшиеся требуют отпустить его, считая это инсценировкой. Они также просят президента и прокуратуру направить сюда комиссию для справедливого разбирательства.

Инцидент произошёл утром 9 сентября этого года. В департаменте полиции региона сообщили, что на одной из дорог Жанаозена был остановлен автомобиль Toyota HiAce. В ходе обыска в нижней части пассажирского сиденья транспортного средства было обнаружено и изъято оружие, завёрнутое в ткань белого цвета.

По информации полиции, задержанным является 45-летний мужчина. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.