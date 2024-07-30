Подставных лиц выявили на экзаменах при поступлении в магистратуру в Казахстане

Промежуточные итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру подвели в Миннауки и высшего образования РК. Пороговый балл смогли набрать менее половины претендентов. На экзамене выявили подставных лиц, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодня тестирование прошли около 24 тысяч претендентов. Пороговый балл набрали 43 процента поступающих. Средний показатель – 75 баллов. Максимальный балл – 130.

"С начала тестирования за нарушение правил аннулированы результаты 84 участников. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не допущены 54 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 28 человек, их результаты также аннулированы. Выявлено два подставных лица", - сообщили в ведомстве.

В этом году пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 30 баллов.

Всего на комплексное тестирование подано около 42 тысяч заявлений. Для обучения в магистратуре в этому году выделено около 13 тысяч грантов. Экзамены продлятся до 6 августа.