Подставные лица проходили тестирование в магистратуру в Казахстане
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В Казахстане подвели итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру. Экзамен сдали 40 тысяч претендентов. Аннулированы результаты 281 участника, передаёт BaigeNews.kz.
Пороговый балл набрали 41 процент поступающих. Средний показатель – 70 баллов. Максимальный балл – 136.
"По результатам тестирования за нарушение правил аннулированы результаты 281 участника. В том числе, 189 поступающих не допущены к тестированию за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 89 человек, их результаты также аннулированы. Благодаря трёхуровневой системе прокторинга зафиксированы два подставных лица. Также по результатам проверки видеозаписей тестирования аннулированы баллы одного человека", - сообщили в центре.
Для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тысяч грантов. Приём документов на конкурс грантов стартует 11 августа.
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