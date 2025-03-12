Ботанический сад Алматы опубликовал кадры первых подснежников, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, обычно они цвели в Ботсаду в феврале и в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось.

"Напоминаем, что первоцветы очень уязвимы и поэтому просим бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянам и тем более не срывать цветы. Давайте любоваться великолепием подснежников издалека, чтобы они радовали нас весь сезон цветения и каждый год", — говорится в публикации на странице Ботанического сада в Instagram.