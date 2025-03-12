Подснежники расцвели в ботаническом саду Алматы
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
119Фото: скриншот из видео
Ботанический сад Алматы опубликовал кадры первых подснежников, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается, обычно они цвели в Ботсаду в феврале и в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось.
"Напоминаем, что первоцветы очень уязвимы и поэтому просим бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянам и тем более не срывать цветы. Давайте любоваться великолепием подснежников издалека, чтобы они радовали нас весь сезон цветения и каждый год", — говорится в публикации на странице Ботанического сада в Instagram.
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