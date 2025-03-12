  • 12 Марта, 12:47
  • BAIGENEWS

Подснежники расцвели в ботаническом саду Алматы

Сегодня, 12:10
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скриншот из видео Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: скриншот из видео

Ботанический сад Алматы опубликовал кадры первых подснежников, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, обычно они цвели в Ботсаду в феврале и в январе, но из-за снежной и продолжительной зимы цветение немного задержалось.

"Напоминаем, что первоцветы очень уязвимы и поэтому просим бережно относиться к ним, не ходить по газонам и полянам и тем более не срывать цветы. Давайте любоваться великолепием подснежников издалека, чтобы они радовали нас весь сезон цветения и каждый год", — говорится в публикации на странице Ботанического сада в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Главный Ботанический Сад г.Алматы (@botsadkz)

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