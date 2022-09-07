Подсчитана предварительная сумма ущерба бизнеса от пожара в Костанайской области

Фото: МЧС РК

Региональная палата предпринимателей установила 18 пострадавших субъектов бизнеса. Почти все они - в Аулиекольском районе, где бушевал лесной пожар, передаёт BaigeNews.kz

Со слов 12 предпринимателей, сумма их ущерба превышает 200 миллионов тенге, ещё шесть бизнесменов уточняют данные. Все они – владельцы кафе, СТО, магазинов и главы фермерских хозяйств. Огонь уничтожил один комбайн, трактор и сельскохозяйственное оборудование.

"Я встречался с предпринимателями, которые пострадали от пожара, разъяснил алгоритм фиксации понесённого ущерба. Также нами ведётся работа с руководителями финансовых учреждений по вопросу списания займов, соответствующие письма в адрес финансовых учреждений уже на рассмотрении банков. Продолжается обзвон субъектов предпринимательства для составления полного списка пострадавших", - сообщил на брифинге директор РПП Данияр Кузенбаев.

Между тем, казахстанские предприниматели для пострадавшего от пожара населения собрали около двухсот миллионов тенге, а также гуманитарную помощь на 56 миллионов тенге. Сегодня в Костанайскую область выехали фуры с одеждой и продуктами из Нур-Султана, Туркестана, Шымкента и Петропавловска.