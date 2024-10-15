"Подрядчики все восстановят"- Миннацэкономики о ситуации в Сарани

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил о том, что подрядчики, которые принимали участие в строительстве Центральной котельни в Сарани, восстановят ее, передает BaigeNews.kz.

"Это (стоимость строительства-прим.редакцией), конечно, зависит от мощностей котельных. Наверное, инвестиции в Сарани, как в крупных городах. Подрядчики, которые потратили деньги, в рамках своих гарантийных разбирательств все это восстановят", - сказал Байбазаров на заседании в правительстве.

Он также подчеркнул, что до конца дня в городе обещают восстановить подачу тепла.

"Аким доложил о принимаемых мерах. До конца дня обещают восстановить подачу тепла. Что касается инвестиций – они, скорее всего, выделялись через трансферты республиканского бюджета на инфраструктурные работы", - добавил Байбазаров.

Напомним, центральная котельная в Сарани, которая была введена в эксплуатацию в прошлом месяце спустя 12 лет после начала строительства, не прошла первое испытание холодом. Аким Сарани Еркин Баулыков извинился за срыв начала отопительного сезона. Он заявил, что из-за перебоев в теплоснабжении принято решение вернуться к старым локальным котельным.