Подругу закладчика осудили за недонесение об особо тяжком преступлении в Костанайской области

В Житикаринском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданки С. за совершение уголовного правонарушения - недонесения об особо тяжком преступлении, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что с мая по 1 октября 2023 года в целях сбыта М. незаконно приобретал, хранил и перевозил психотропные вещества в особо крупном размере, которые затем расфасовывал на мелкие дозы и раскладывал в тайники на территории Рудного и Житикары.

С., зная о совершаемом противоправном деянии её знакомого, не донесла об этом в полицию.

Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, а также требований части 2 статьи 55 УК РК суд назначил С. наказание в виде трёх лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и возложением определённых обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.