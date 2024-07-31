Подругу закладчика осудили за недонесение об особо тяжком преступлении в Костанайской области
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В Житикаринском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении гражданки С. за совершение уголовного правонарушения - недонесения об особо тяжком преступлении, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что с мая по 1 октября 2023 года в целях сбыта М. незаконно приобретал, хранил и перевозил психотропные вещества в особо крупном размере, которые затем расфасовывал на мелкие дозы и раскладывал в тайники на территории Рудного и Житикары.
С., зная о совершаемом противоправном деянии её знакомого, не донесла об этом в полицию.
Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась.
С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, а также требований части 2 статьи 55 УК РК суд назначил С. наказание в виде трёх лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и возложением определённых обязанностей.
Приговор не вступил в законную силу.
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