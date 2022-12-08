Подросток "заминировал" школу в Астане

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В столице подросток “заминировал” школу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 декабря в ходе мониторинга соцсетей выявлен пост о том, что в одной из школ по улице Толе би будет теракт. На место прибыли сотрудники полиции.

В ходе проверки здания школы взрывное устройство не обнаружено. Мероприятие проводилось без эвакуации, угроза снята.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП города Астаны установлен звонивший. Им оказался 13-летний ученик данной школы.

Подросток пояснил, что таким образом хотел пошутить, чтобы отменили учебу. В присутствии родителей и инспекторов ювенальной полиции с ним проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов впредь.

В отношении законных представителей будут приняты меры административного характера.