Подросток за рулём авто перевернулся в ЗКО

Подросток за рулём автомобиля Toyota Camry перевернулся в селе ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Авария произошла 2 сентября около 10:00 в районе Байтерек. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, опрокинулась Toyota Camry, за рулем которой был 16-летний подросток. В результате аварии он получил травмы.

Полицейские составили административный протокол в отношении родителей ребёнка по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Их оштрафовали на 10 МРП или 36 920 тенге.

Владельца авто тоже наказали. Его привлекли к ответственности по статье 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления". Ему грозит штраф в 50 МРП или 184 600 тенге.