Подросток вызвала полицию из-за дворового конфликта в Петропавловске

В Петропавловске детская ссора после вмешательства взрослых закончилась вызовом полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Ссора между 6-летним мальчиком и 14-летней девочкой произошла во дворе одной из многоэтажек Петропавловска. После того, как выяснять отношения во двор вышел 31-летний папа мальчика, девочка позвонила в полицию.

"В полицию поступило сообщение, что около 20 часов во дворе многоквартирного дома по улице Абая Петропавловска якобы произошла конфликтная ситуация между мужчиной и несовершеннолетними детьми. В результате 31-летний мужчина был доставлен в участковый пункт полиции для дачи объяснительной. На основании того, что в данном случае не усматривается административного правонарушения, материал по данному факту приобщён в номенклатурное дело. Родители детей претензий друг к другу не имеют", — рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО.

Сообщается, что по данному случаю сотрудники отделения ювенальной полиции города проводят профилактическую работу с детьми и их законными представителями.