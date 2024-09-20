Подросток вместо школы ходил на рудник искать золото

В полицию города Степногорска Акмолинской области поступило заявление об исчезновении 17-летнего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Тревогу забили учителя, когда ученик 11 класса с 13 сентября перестал посещать занятия в школе.

Полицейским удалось выяснить, что юноша находится на территории поселка Бестобе, где спустился на нижние горизонты шахты. Юноша пояснил, что "спустился в шахты, чтобы найти золото".

"В отношении родителей подростка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, а также мер по обеспечению его безопасности. Кроме того, сам несовершеннолетний был привлечен к административной ответственности за незаконное проникновение на охраняемый объект", - сообщили в полиции.

Полицейские настоятельно призывают родителей усилить контроль за местонахождением своих детей и проявлять бдительность в вопросах безопасности.