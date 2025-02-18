  • 18 Февраля, 02:14
  • BAIGENEWS

Подросток упала с высотки в Астане

Девочку госпитализировали.

Сегодня, 01:25
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25
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Фото: pxhere.com

В Астане 12-летняя девочка упала с высоты. Её госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства случившегося выясняют.

Девочку доставили в Многопрофильную городскую больницу в тяжёлом состоянии. По данным медиков у пострадавшей политравма, травматический шок, множественные переломы.

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