В Астане 12-летняя девочка упала с высоты. Её госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства случившегося выясняют.

Девочку доставили в Многопрофильную городскую больницу в тяжёлом состоянии. По данным медиков у пострадавшей политравма, травматический шок, множественные переломы.