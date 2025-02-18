Подросток упала с высотки в Астане
Девочку госпитализировали.
Сегодня, 01:25
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Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
120Фото: pxhere.com
В Астане 12-летняя девочка упала с высоты. Её госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.
В полиции заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства случившегося выясняют.
Девочку доставили в Многопрофильную городскую больницу в тяжёлом состоянии. По данным медиков у пострадавшей политравма, травматический шок, множественные переломы.
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