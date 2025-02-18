Подросток упала с высотки в Астане: девочка в тяжелом состоянии
Медики собрались на консилиум, чтобы определить тактику ее лечения.
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
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В пресс-службе управления здравоохранения столицы рассказали о состоянии девочки, упавшей с высотки, передаёт BaigeNews.kz.
17 февраля, в 18:14, 12-летнюю жительницу столицы доставили в Многопрофильную городскую детскую больницу с предварительными диагнозами: политравма, травматический шок 2-3 степени, множественные переломы, анемия тяжелой степени.
Медики оценили состояние пациента как тяжелое.
"Девочка находится под круглосуточным наблюдением врачей. Для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения был проведен консилиум специалистов", - прокомментировали в УЗ.
В полиции заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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