В пресс-службе управления здравоохранения столицы рассказали о состоянии девочки, упавшей с высотки, передаёт BaigeNews.kz.

17 февраля, в 18:14, 12-летнюю жительницу столицы доставили в Многопрофильную городскую детскую больницу с предварительными диагнозами: политравма, травматический шок 2-3 степени, множественные переломы, анемия тяжелой степени.

Медики оценили состояние пациента как тяжелое.

"Девочка находится под круглосуточным наблюдением врачей. Для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения был проведен консилиум специалистов", - прокомментировали в УЗ.

В полиции заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.