В Атырауской области продолжаются поисковые работы по установлению местонахождения подростка, который упал в реку Урал во время прогулки на лодке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам родственников, юноша вместе с другом вышел на прогулку и решил покататься на лодке. Предположительно, при резком манёвре он потерял равновесие и оказался в воде. Друг пытался помочь, но из-за сильного течения спасти подростка не удалось.

"Скорее всего, ребята решили покрутиться на середине реки, ради веселья. В момент поворота лодки он упал за борт", — рассказал родственник пропавшего Есенжан Жолдаскали.

По данным ДЧС, глубина реки в этом районе достигает пяти метров. В поисковой операции задействованы 39 спасателей, 12 плавсредств и 9 единиц техники. Как уточнил и. о. начальника Управления гражданской обороны Дарын Ануарбеков, подросток не был в спасательном жилете и не умел плавать.

"Это трагедия, которую можно было предотвратить. Мы постоянно напоминаем о важности соблюдения правил безопасности на воде. Нужно надевать спасжилеты и находиться только в специально разрешённых местах", — подчеркнул Ануарбеков.

Пропавший юноша — отличник учёбы и кандидат в мастера спорта. Он учился на втором курсе колледжа и активно готовился к международным соревнованиям.

"Он был у нас на тренировке 1 мая. Готовился к молодёжному турниру, показывал отличные результаты. Сильный, целеустремлённый, умный. Был в составе сборной области. Я лично его тренировал", — рассказал тренер Нурсултан Бакытжанов.

С начала года в Атырауской области зафиксировано 12 случаев гибели на воде.