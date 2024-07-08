  • 8 Июля, 19:34
  • BAIGENEWS

Подросток упал четырёхметровую яму в Туркестане

Сегодня, 18:39
АВТОР
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pro-dachnikov.com Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39
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Фото: pro-dachnikov.com

В Туркестане спасён 16-летний парень, который упал в яму глубиной четыре метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт 112. 

"Спасатели с помощью верёвки вытащили подростка из ямы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние стабильное", — говорится в сообщении.

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