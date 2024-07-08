Подросток упал четырёхметровую яму в Туркестане
Сегодня, 18:39
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Сегодня, 18:39Сегодня, 18:39
102Фото: pro-dachnikov.com
В Туркестане спасён 16-летний парень, который упал в яму глубиной четыре метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о произошедшем поступило на пульт 112.
"Спасатели с помощью верёвки вытащили подростка из ямы и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. В настоящее время его состояние стабильное", — говорится в сообщении.
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