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inform.kz Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40
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Фото: inform.kz

Подросток умер после школьной драки в ЗКО

Причины смерти школьника расследуют в Западном Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. 28 мая в детскую больницу Уральска из посёлка Щапова был доставлен школьник, который впоследствие скончался. Позже полиция задержала ученика той же школы, с которым у погибшего подростка произошел конфликт.

 "28 мая этого года в 01:28 в детскую многопрофильную больницу Уральска доставлен несовершеннолетний Д., 2007 года рождения, который не приходя в сознание скончался в реанимационном отделении. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. По подозрению в совершении данного правонарушения задержан несовершеннолетний Н., 2008 года рождения", - сообщили в полиции.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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Сегодня, 12:40
239
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