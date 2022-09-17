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  • Подросток угнал машину у отца и сбил девочку в Туркестанской области
Polisia.kz Сегодня, 20:13
33
Фото: Polisia.kz

Подросток угнал машину у отца и сбил девочку в Туркестанской области

Смертельное ДТП произошло в селе Кайнар. Подросток за рулем сбил девочку в селе Кайнар Туркестанской области. Пострадавшая скончалась, не доехав до больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщение поступило около 9:00 16 сентября в Ордабасинский районный отдел полиции. 

"Установлено, что водитель автомобиля марки "LADA 211440" – несовершеннолетний не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку-подростка, которая шла по тротуару. Девочка скончалась в карете "скорой помощи".  Несовершеннолетнего водителя и его пассажира госпитализировали с различными травмами", – рассказали в департаменте.

Как выяснилось, подросток забрал машину отца без разрешения. Ведется досудебное расследование.

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#дтп #полиция
Сегодня, 20:13
33
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