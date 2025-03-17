  • 17 Марта, 22:14
  • BAIGENEWS

Подросток угнал машину отца и пытался скрыться от полиции в Таразе

На законного представителя ребёнка составлены четыре административных протокола.

Сегодня, 21:15
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:15
Сегодня, 21:15
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Фото: baigenews.kz

Несовершеннолетнего за рулём Hyundai Sonata задержали полицейские в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл ночью 14 марта.

Водитель, не подчиняясь законному требованию сотрудников полиции об остановке автомобиля, совершал опасные манёвры и пытался скрыться от стражей порядка. 

Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, нарушителя окружили несколькими экипажами и заблокировали проезд.

Установлено, что он несовершеннолетний и автомобиль принадлежит отцу. 

На законного представителя подростка составлены четыре административных протокола. Автомобиль водворён на штрафстоянку.

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