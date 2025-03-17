Несовершеннолетнего за рулём Hyundai Sonata задержали полицейские в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл ночью 14 марта.

Водитель, не подчиняясь законному требованию сотрудников полиции об остановке автомобиля, совершал опасные манёвры и пытался скрыться от стражей порядка.

Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, нарушителя окружили несколькими экипажами и заблокировали проезд.

Установлено, что он несовершеннолетний и автомобиль принадлежит отцу.

На законного представителя подростка составлены четыре административных протокола. Автомобиль водворён на штрафстоянку.