Подросток угнал машину отца и пытался скрыться от полиции в Таразе
На законного представителя ребёнка составлены четыре административных протокола.
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
134Фото: baigenews.kz
Несовершеннолетнего за рулём Hyundai Sonata задержали полицейские в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл ночью 14 марта.
Водитель, не подчиняясь законному требованию сотрудников полиции об остановке автомобиля, совершал опасные манёвры и пытался скрыться от стражей порядка.
Чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, нарушителя окружили несколькими экипажами и заблокировали проезд.
Установлено, что он несовершеннолетний и автомобиль принадлежит отцу.
На законного представителя подростка составлены четыре административных протокола. Автомобиль водворён на штрафстоянку.
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