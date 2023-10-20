Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО

Подозреваемого в убийстве матери подростка во время досудебного расследования поместили в изолятор временного содержания на два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой ГОРОД.

В отношении подозреваемого в убийстве матери избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО.

Подросток будет находиться в изоляторе временного содержания во время досудебного расследования, то есть в течение двух месяцев. При необходимости расследование продлят.

Чудовищное преступление произошло 18 октября в Шынгырлауском районе. 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери. Женщина скончалась на месте.