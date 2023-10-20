Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Сегодня, 14:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:38Сегодня, 14:38
149Фото: Baigenews.kz
Подозреваемого в убийстве матери подростка во время досудебного расследования поместили в изолятор временного содержания на два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой ГОРОД.
В отношении подозреваемого в убийстве матери избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО.
Подросток будет находиться в изоляторе временного содержания во время досудебного расследования, то есть в течение двух месяцев. При необходимости расследование продлят.
Чудовищное преступление произошло 18 октября в Шынгырлауском районе. 16-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери. Женщина скончалась на месте.
Самое читаемое
- Ярмарки будут проходить по новому адресу в Астане
- Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт
- Мы можем сделать казахстанский никель в десятки раз дороже, но нам его не дают – ученый
- "Я думаю и говорю по-казахски": как сложилась судьба одной из "Трех Татьян"
- Крыса спряталась в детской коляске и напала на женщину в Павлодаре