Подросток убил мать в ЗКО: суд вынес приговор

В Уральске суд вынес приговор 17-летнему Адилету Валиеву, который признан виновным в убийстве родной матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Дело рассматривали присяжные заседатели. Валиева приговорили к девяти годам лишения свободы. Своё наказание осуждённый будет отбывать в колонии для несовершеннолетних.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.

Напомним, преступление произошло 18 октября 2023 года в Шынгырлауском районе. Женщина скончалась на месте.