Подросток убил мать в ЗКО: суд вынес приговор
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
170Фото: BaigeNews.kz
В Уральске суд вынес приговор 17-летнему Адилету Валиеву, который признан виновным в убийстве родной матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Дело рассматривали присяжные заседатели. Валиева приговорили к девяти годам лишения свободы. Своё наказание осуждённый будет отбывать в колонии для несовершеннолетних.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.
Напомним, преступление произошло 18 октября 2023 года в Шынгырлауском районе. Женщина скончалась на месте.
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