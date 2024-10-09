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Подросток убил мать в ЗКО: суд вынес приговор

Сегодня, 00:05
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BaigeNews.kz Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: BaigeNews.kz

В Уральске суд вынес приговор 17-летнему Адилету Валиеву, который признан виновным в убийстве родной матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Дело рассматривали присяжные заседатели. Валиева приговорили к девяти годам лишения свободы. Своё наказание осуждённый будет отбывать в колонии для несовершеннолетних. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней. 

Напомним, преступление произошло 18 октября 2023 года в Шынгырлауском районе. Женщина скончалась на месте.

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