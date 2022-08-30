Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Подросток соврал о своей пропаже в Атырауской области, наказали его мать
Polisia.kz Сегодня, 20:23
18
Фото: Polisia.kz

Подросток соврал о своей пропаже в Атырауской области, наказали его мать

В Атырау выявили подростка, сообщившего в полицию о своей пропаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

16-летний житель города позвонил по номеру 102 и сказал, что потерялся среди камышей в прибрежной зоне. На поиски оперативно отправились сотрудники департамента по ЧС и полицейские. Телефон, с которого звонил пропавший, оказался отключен.

Позже выяснилось, что сообщение было ложным. Поисковые работы остановили.

Подростка и его родителей доставили в Управление полиции Атырау. На мать парня составлен протокол по части 1 статьи 438 КоАП РК, наложен штраф в размере 84 тысяч тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#полиция #подросток #Атырау #розыск
Сегодня, 20:23
18
Журналист

Рекомендуем

Наверх