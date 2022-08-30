Подросток соврал о своей пропаже в Атырауской области, наказали его мать

Фото: Polisia.kz

В Атырау выявили подростка, сообщившего в полицию о своей пропаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

16-летний житель города позвонил по номеру 102 и сказал, что потерялся среди камышей в прибрежной зоне. На поиски оперативно отправились сотрудники департамента по ЧС и полицейские. Телефон, с которого звонил пропавший, оказался отключен.

Позже выяснилось, что сообщение было ложным. Поисковые работы остановили.

Подростка и его родителей доставили в Управление полиции Атырау. На мать парня составлен протокол по части 1 статьи 438 КоАП РК, наложен штраф в размере 84 тысяч тенге.