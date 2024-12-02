Подросток сорвался с горы в Алматы

Подросток сорвался с высоты в горах в Алматы. Юноша пошёл в поход с группой друзей. Через некоторое время поступило сообщение, что один из них упал в районе пика "Хрищатого". Парень получил тяжёлые травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На место происшествия отправилась группа спасателей. Туриста нашли, оказали ему первую помощь и спустили на носилках вниз.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Центр детской неотложной помощи. По словам врачей, подросток кувырком прокатился с горы примерно 500 метров. На данный момент он находится в отделение нейрохирургии, где получает необходимое лечение.

"Выставлен диагноз "сочетанная травма", закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные раны и ссадины головы, туловища, рук и ног. В приёмном покое оказана первичная хирургическая обработка ран. Потом ребёнка госпитализировали в отделение реанимации. На сегодня его состояние оценивается тоже также тяжёлое, но стабильное, в динамике с улучшением", - отметил замдиректора по контролю качества медуслуг Тохтар Курметбек.