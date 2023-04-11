  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 21:06
341
Сегодня, 21:06
341
Фото: pixabay.com

Подросток скончался в интернате Семея

Досудебное расследование начато по факту смерти несовершеннолетнего в интернате Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"7 апреля в школе-интернате произошел несчастный случай с летальным исходом. Подросток 15 лет поперхнулся во время приёма пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался", - сообщили в полиции. 

Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:06
341
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх