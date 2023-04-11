Подросток скончался в интернате Семея

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Досудебное расследование начато по факту смерти несовершеннолетнего в интернате Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"7 апреля в школе-интернате произошел несчастный случай с летальным исходом. Подросток 15 лет поперхнулся во время приёма пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался", - сообщили в полиции.

Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены судебные экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.

В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.