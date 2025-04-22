Подросток с ножом и суд: что происходит с делом о нападении в лифте ЖК в Астане
Мальчик, раненный в лифте, проходит реабилитацию. Суд решает судьбу нападавшего.
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Адвокат Динара Шамшекова рассказала о ходе расследования резонансного нападения на мальчика, произошедшего в лифте одного из жилых комплексов Астаны 11 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
По её словам, пострадавший ребёнок, Батыр, в настоящее время находится на реабилитации. Его состояние стабильно, однако предстоит определить, был ли причинён неизгладимый вред здоровью.
"На данный момент дело рассматривается в суде. 21 апреля состоялось предварительное заседание, скоро будет назначено основное судебное разбирательство", — сообщила адвокат.
Она также отметила, что обвиняемый подросток сейчас находится в психиатрической больнице в посёлке Акташ, Талгарского района. В суде рассматривается вопрос о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.
Мать пострадавшего мальчика, по словам адвоката, занимает гуманную позицию: главное для неё — изоляция нападавшего от общества, чтобы подобное больше не повторилось.
Ранее стало известно, что Батыр готовился к выписке из больницы, однако в марте его повторно госпитализировали.
Напомним, жуткое происшествие с мальчиком произошло 11 февраля, подросток напал на него с ножом в лифте столичного ЖК.
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