Адвокат Динара Шамшекова рассказала о ходе расследования резонансного нападения на мальчика, произошедшего в лифте одного из жилых комплексов Астаны 11 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, пострадавший ребёнок, Батыр, в настоящее время находится на реабилитации. Его состояние стабильно, однако предстоит определить, был ли причинён неизгладимый вред здоровью.

"На данный момент дело рассматривается в суде. 21 апреля состоялось предварительное заседание, скоро будет назначено основное судебное разбирательство", — сообщила адвокат.

Она также отметила, что обвиняемый подросток сейчас находится в психиатрической больнице в посёлке Акташ, Талгарского района. В суде рассматривается вопрос о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

Мать пострадавшего мальчика, по словам адвоката, занимает гуманную позицию: главное для неё — изоляция нападавшего от общества, чтобы подобное больше не повторилось.

Ранее стало известно, что Батыр готовился к выписке из больницы, однако в марте его повторно госпитализировали.

Напомним, жуткое происшествие с мальчиком произошло 11 февраля, подросток напал на него с ножом в лифте столичного ЖК.