Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу №54 российского Курска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом 10 января сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Уточняется, что в сумке у 16-летнего юноши также находились два ножа и жидкость для розжига.

"Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Когда неизвестный пытался покинуть здание школы, он оставил сумку, в которой находились ножи и бутылка с горючей жидкостью. По словам врио губернатора, охранник активировал тревожную сигнализацию, и через четыре минуты на место прибыли сотрудники Росгвардии. Однако юноше удалось скрыться.

Вскоре злоумышленника задержали на территории дачного массива. В настоящее время с ним работают специалисты.

Хинштейн отметил, что личность подозреваемого была установлена. Подросток учится в другой школе, но ранее проходил обучение в учреждении №54. По предварительным данным, он совершил этот поступок из-за сложных отношений с одной из учениц.