Более 100 тысяч тенге заплатят родители за пранк сына в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию позвонила девушка, взволнованным голосом сообщив, что несколько минут назад с ней связался 13-летний братишка, успев сказать, что "неизвестные его забрали на черном джипе и избивают". После его телефон был отключен. Со слов родных, подросток должен был пойти на тренировки.

Незамедлительно в поселок Атамекен выехали сотрудники полиции, понимая, что подростку угрожает опасность. Стражи порядка провели необходимые розыскные мероприятия - опрашивали родных, соседей и жителей поселка. Какого же было удивление полиции и родителей, когда через некоторое время несовершеннолетний, улыбаясь, зашел во двор, не понимая, что происходит дома.

Выяснилось, что подростку стало скучно и, решив разыграть родителей и сестру, он придумал свое "похищение и избиение".

По факту заведомо ложного вызова специальных служб родитель подростка привлечен к административной ответственности. Теперь родителям предстоит выплатить штраф в размере 30-ти МРП.

Стражи порядка отмечают, важно понимать, что такие шутки и розыгрыши могут поставить под угрозу безопасность других людей и ресурсы служб экстренной помощи. Полиция и службы экстренной помощи должны быть доступны для реальных угроз, а ложные вызовы могут затруднить работу служб и помешать спасению людей в опасных ситуациях.