Подросток разъезжал на автомашине отца в Сарыагаше и неоднократно нарушил ПДД

Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские установили несовершеннолетнего, неоднократно нарушившего правила дорожного движения на автомобиле отца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

Несовершеннолетний на автомобиле марки Hyundai Sonata в течение суток неоднократно нарушил ПДД на улицах Сарыагаша. По данному факту полицейские, принявшие оперативные меры, установили, что подростком оказался 16-летний местный житель.

В отношении него составили административные протокола по статье 599 КоАП РК "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика" и 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".

Как выяснилось, несовершеннолетний управлял автомашиной своего отца. На отца подростка составили административный протокол по статье 612 часть 5 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, либо лицу, лишённому права управления транспортным средством".

Автомобиль нарушителя водворили на штрафстоянку в Сарыагаше.