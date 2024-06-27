Подросток разбил камнями стекло поезда в Жамбылской области
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Суд Жамбылской области оштрафовал мать 16-летнего подростка, который разбил стекло пассажирского поезда, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности истории рассказали в суде. Выяснилось, что подросток бросал камни в проходящий состав пассажирского поезда и разбил наружное стекло вагона. Материальный ущерб составил 37 тыс. тенге.
Дело рассматривал специализированный межрайоннвй суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области.
"Поскольку правонарушитель не достиг 16-летнего возраста, в отношении его законного представителя — гражданки Т. составлен протокол об административном правонарушении. Ненадлежащее исполнение родителем своих обязанностей по воспитанию повлекло совершение несовершеннолетним умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения", — отмечается в сообщении суда.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл признание вины и материальное положение, отягчающих не было. За это правонарушение предусмотрен штраф в 20 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Суд назначил матери подростка штраф в размере более 51 тыс. тенге.
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