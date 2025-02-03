  • 3 Февраля, 20:23
  • BAIGENEWS

Подросток пытался покончить с собой в Конаеве

В полиции сообщили подробности.

Сегодня, 19:46
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: baigenews.kz

В Конаеве возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства. В больнице оказался девятиклассник, передаёт BaigeNews.kz.

По появившейся в Сети информации, толпа подростков якобы жестоко избила мальчика. Он оказался реанимации.

В Управлении образования Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.

В полиции опровергли сообщение о драке и заявили, что возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

"Проводятся следственные действия для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств произошедшего. В рамках указанных работ по делу будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в пресс-службе ДП.

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