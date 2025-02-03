Подросток пытался покончить с собой в Конаеве
В полиции сообщили подробности.
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
104Фото: baigenews.kz
В Конаеве возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства. В больнице оказался девятиклассник, передаёт BaigeNews.kz.
По появившейся в Сети информации, толпа подростков якобы жестоко избила мальчика. Он оказался реанимации.
В Управлении образования Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.
В полиции опровергли сообщение о драке и заявили, что возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.
"Проводятся следственные действия для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств произошедшего. В рамках указанных работ по делу будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в пресс-службе ДП.