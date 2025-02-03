В Конаеве возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства. В больнице оказался девятиклассник, передаёт BaigeNews.kz.

По появившейся в Сети информации, толпа подростков якобы жестоко избила мальчика. Он оказался реанимации.

В Управлении образования Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия.

В полиции опровергли сообщение о драке и заявили, что возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.