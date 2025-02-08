  • 8 Февраля, 01:17
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Подросток пострадал при взрыве котла отопления в Акмолинской области

Несовершеннолетний получил ожоги и перелом предплечья левой руки.

Сегодня, 00:13
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:13
Сегодня, 00:13
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Акмолинской области подросток получил ожоги и травму при попытке растопить печь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sinegor.kz.

Инцидент произошёл в Астраханском районе. По информации пресс-службы департамента полиции региона, по факту получения несовершеннолетним травм проводится проверка.

"Предварительно установлено, что 6 февраля в селе Астраханка подросток 2011 года рождения решил самостоятельно растопить печь, однако произошел взрыв котла отопления. Вследствие инцидента несовершеннолетний получил ожоги и перелом предплечья левой руки. В настоящее время подросток находится в больнице", – сообщили в ведомстве.

В отношении матери подростка составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК (неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего)".

В управлении здравоохранения Акмолинской области также прокомментировали случившееся.

"Пострадавший ребёнок 13 лет находится на лечении в хирургическом отделении Астраханской райбольницы. Диагноз: термический ожог II–III степени головы, шеи и туловища, площадь поражения – 15%. Закрытый перелом нижней трети обеих костей левого предплечья со смещением. Травматический шок I степени. Состояние средней степени тяжести. Стабильное. Лечение в полном объ(ме получает", – сообщили в облздраве.

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