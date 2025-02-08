В Акмолинской области подросток получил ожоги и травму при попытке растопить печь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sinegor.kz.

Инцидент произошёл в Астраханском районе. По информации пресс-службы департамента полиции региона, по факту получения несовершеннолетним травм проводится проверка.

"Предварительно установлено, что 6 февраля в селе Астраханка подросток 2011 года рождения решил самостоятельно растопить печь, однако произошел взрыв котла отопления. Вследствие инцидента несовершеннолетний получил ожоги и перелом предплечья левой руки. В настоящее время подросток находится в больнице", – сообщили в ведомстве.

В отношении матери подростка составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК (неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего)".

В управлении здравоохранения Акмолинской области также прокомментировали случившееся.