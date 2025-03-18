Мальчик, ставший жертвой нападения с ножом в лифте Астаны, будет снова госпитализирован. Врачи готовят его к лечению в Национальном научном центре детской реабилитации в апреле 2025 года, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения столицы.

Тем временем врач-хирург Жандос Ахнаев, который оказал пятилетнему Батыру первую помощь, рассказал о его текущем состоянии.

По его словам, мальчик выписан из больницы, однако его восстановление ещё не завершено. Несмотря на улучшение, у ребёнка сохраняются неврологические изменения: он не может полностью закрыть левый глаз, у него наблюдается сглаживание носогубного треугольника и опущение угла рта.

Сейчас Батыр проходит реабилитацию, однако ему предстоит повторное лечение.

Также врач сообщил о том, что судебный процесс по делу завершён: подростка, который совершил нападение, поместили на лечение в психиатрическую больницу, а его мать оштрафовали на 30 тыс тенге.

"Огромная благодарность всем, кто не остался в стороне и помог придать этой истории огласку! Этот случай ещё раз напоминает нам, насколько важно внимательно следить за детьми", – отметил Жандос Ахнаев на своей странице в Instagram.

Напомним, жуткое происшествие с мальчиком произошло 11 февраля, подросток напал на него с ножом в лифте столичного ЖК.

17 февраля сообщалось, что пострадавший готовился к выписке.

Также стало известно, что оказавшего первую помощь малышу врачу поблагодарили представители ДУМК.