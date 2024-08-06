Девочка погибла во время турпохода в ВКО

В ВКО во время турпохода на реке Громотухе погибла 14-летняя девочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Трагедия произошла днём 4 августа. Группа из 20 человек самостоятельно отправилась в пеший поход и находилась в пяти километрах от Риддера. На водопаде реки Громотухи во время перехода через русло девочка 14 лет соскользнула с камня и её унесло вниз сильным течением. Всё это произошло на глазах у родителей.

В управлении по ЧС Риддера сообщили, что поисковые работы длились несколько часов. Местность здесь труднопроходимая, каменистая. Спасатели и полицейские двигались только по тропе. В 18:03 тело девочки без признаков жизни обнаружили в пяти километрах от водозабора — в 25 метрах от берега. Сотрудники гражданской защиты в присутствии сотрудников полиции извлекли тело погибшей из воды и только к десяти вечера доставили его до водозабора, уже затем передали специальной службе.

Сотрудники управления по ЧС Риддера в связи с происшествием обратились к восточноказахстанцам.