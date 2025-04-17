Во время рейда по игровым заведениям в Костанае полицейские обнаружили несовершеннолетнюю девушку, которая пыталась выдать себя за взрослую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Подросток предъявила электронный документ с изменённой датой рождения. Сотрудники решили перепроверить данные через базу МВД — оказалось, что девушке на самом деле ещё нет 18 лет. Она призналась, что подкорректировала год рождения самостоятельно с помощью мобильного приложения.

Теперь ей предстоит разговор с инспекторами по делам несовершеннолетних и родителями. Владельцам клуба может грозить штраф за то, что пустили в зал человека младше 18 лет.

Как пояснила старший инспектор ювенальной полиции Олеся Бабич, за нахождение подростков в развлекательных заведениях после 22:00 предусмотрен штраф для родителей — 3 МРП.