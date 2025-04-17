Подросток подделала документы, чтобы попасть в компьютерный клуб в Костанае
Владельцам клуба может грозить штраф.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во время рейда по игровым заведениям в Костанае полицейские обнаружили несовершеннолетнюю девушку, которая пыталась выдать себя за взрослую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Подросток предъявила электронный документ с изменённой датой рождения. Сотрудники решили перепроверить данные через базу МВД — оказалось, что девушке на самом деле ещё нет 18 лет. Она призналась, что подкорректировала год рождения самостоятельно с помощью мобильного приложения.
Теперь ей предстоит разговор с инспекторами по делам несовершеннолетних и родителями. Владельцам клуба может грозить штраф за то, что пустили в зал человека младше 18 лет.
Как пояснила старший инспектор ювенальной полиции Олеся Бабич, за нахождение подростков в развлекательных заведениях после 22:00 предусмотрен штраф для родителей — 3 МРП.
Самое читаемое
- Свет с лодки: Спасатели МЧС "протянули" электричество в затопленное село
- Суд признал экс-руководителей "Азия Авто" виновными в хищении 230 миллиардов тенге
- Акима сняли с должности после трагедии в Шымкенте
- В Шымкенте рушится построенный за 3 млрд тенге исторический комплекс
- Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию