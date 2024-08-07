В Караганде подросток отправится в тюрьму за работу курьером

17-летний учащийся 3 курса Политехнического колледжа Караганды нашел в интернете в апреле 2023 года объявление о том, что требуется курьер, передаёт BaigeNews.



Позвонив по указанному телефону, узнал о несложности работы и высокой зарплате. И хотя подросток учился достаточно хорошо, нареканий от преподавателей не было, проживал с отцом и мачехой (они полностью всем обеспечивали его), он решил попробовать получить легкие деньги. Так он стал курьером.



По полученной геолокации находил 5-15 свертков, фасовал их по одному, делал закладки на улицах Караганды и отправлял фотоотчет куратору (в отношении него материалы выделены в отдельное производство).



За каждую закладку получал переводом на банковскую карту по 2,5 тыс. тенге, которые тратил на личные нужды. В ноябре 2023-го в момент, когда в очередной раз поднял 15 свертков закладки и разложил из них 4, он был задержан сотрудниками полиции. В портмоне и кармане у подростка нашли 11 свертков с психотропным веществом (мефедрон).



Подросток был обвинен в незаконном хранении с целью сбыта аналога психотропного вещества, группой лиц по предварительному сговору с другим лицом посредством использования электронных информационных ресурсов (по ст. 297 ч. 3 п.1),3), 5) УК).



Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей – сотрудников полиции, понятых, заключениями экспертиз, осмотром сотового телефона, где обнаружены фото закладок, перепиской с куратором и другими материалами уголовного дела.



При назначении меры наказания суд учел характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность, личность подсудимого, его поведение, смягчающие обстоятельства (несовершеннолетний возраст подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики), отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждения новых преступлений.

Санкция ст.297 ч.3 п. 1),3),5) УК предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.



Подсудимый признан виновным в предъявляемом обвинении и с учетом его несовершеннолетнего возраста он приговорен к 7,5 годам лишения свободы.



Приговор вступил в законную силу.