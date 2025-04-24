  • 24 Апреля, 20:59
  • BAIGENEWS

Подросток напал с ножом на школьников во Франции

Один из учеников погиб.

Сегодня, 20:20
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Фото: pxhere.com
В школе Нотр-Дам-де-Тут-Эд в Нанте задержали вооруженного ножом ученика. Он нанёс ранения четырём детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал BFM.

По данным источника BFMTV, близкого к делу, одна из жертв, получивших ножевые ранения, мертва. Из трёх других пострадавших один находится в критическом состоянии, ещё один — в относительно тяжёлом, а последний получил легкие ранения.

Нападавшего задержали учителя до прибытия полиции. Им оказался 15-летний юноша.

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