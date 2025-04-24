Подросток напал с ножом на школьников во Франции
Один из учеников погиб.
Сегодня, 20:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:20Сегодня, 20:20
106Фото: pxhere.com
В школе Нотр-Дам-де-Тут-Эд в Нанте задержали вооруженного ножом ученика. Он нанёс ранения четырём детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал BFM.
По данным источника BFMTV, близкого к делу, одна из жертв, получивших ножевые ранения, мертва. Из трёх других пострадавших один находится в критическом состоянии, ещё один — в относительно тяжёлом, а последний получил легкие ранения.
Нападавшего задержали учителя до прибытия полиции. Им оказался 15-летний юноша.
Самое читаемое
- Казахстанцев будут штрафовать на 78 тысяч тенге за костры на даче
- Стамбул содрогнулся от сильного землетрясения
- Казахстан вошёл в топ-35 стран по цифровой конкурентоспособности
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана