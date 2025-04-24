В школе Нотр-Дам-де-Тут-Эд в Нанте задержали вооруженного ножом ученика. Он нанёс ранения четырём детям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал BFM

По данным источника BFMTV, близкого к делу, одна из жертв, получивших ножевые ранения, мертва. Из трёх других пострадавших один находится в критическом состоянии, ещё один — в относительно тяжёлом, а последний получил легкие ранения.

Нападавшего задержали учителя до прибытия полиции. Им оказался 15-летний юноша.