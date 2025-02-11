Жуткое видео пересылают в мессенджерах астанчане. На кадрах видно, как в лифте на маленького ребёнка, едущего без сопровождения взрослых, с предметом, похожим на нож, нападает подросток. Он наносит малышу несколько ударов по лицу, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл на улице Е-15.

"Со слов мамы, ребёнок вышел в магазин. Через некоторое время пришёл с резанными ранами на лице", - говорится в пересылаемом сообщении.

В департаменте полиции Астаны заявили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.