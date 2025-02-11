  • 11 Февраля, 20:57
  • BAIGENEWS

Подросток напал с ножом на ребёнка в лифте в Астане

Инцидент прокомментировали в полиции.

Сегодня, 20:39
АВТОР
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скриншот Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: скриншот

Жуткое видео пересылают в мессенджерах астанчане. На кадрах видно, как в лифте на маленького ребёнка, едущего без сопровождения взрослых, с предметом, похожим на нож, нападает подросток. Он наносит малышу несколько ударов по лицу, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошёл на улице Е-15.

"Со слов мамы, ребёнок вышел в магазин. Через некоторое время пришёл с резанными ранами на лице", - говорится в пересылаемом сообщении.

В департаменте полиции Астаны заявили, что в ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. 

"Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, в соответствии с законодательством. Пострадавший ребёнок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Нападавший подросток будет изолирован в установленном порядке сразу после проведения необходимых следственных действий", - говорится в ответе на запрос редакции.

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