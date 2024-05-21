Подросток на мотоцикле насмерть сбил ребёнка в Атырауской области
Сегодня, 05:18
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Сегодня, 05:18Сегодня, 05:18
338Фото: polisia.kz
Подросток на мотоцикле насмерть сбил ребёнка в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Трагедия произошла 18 мая в 15:25 в селе Бодене Индерского района. По данным районного отдела полиции, 16-летний подросток на мотоцикле сбил первоклассника, который получил серьёзные травмы и скончался по дороге в Индерскую районную больницу.
В марте на этого подростка уже составляли административный протокол за управление мотоциклом без водительского удостоверения.
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