Подросток на мотоцикле насмерть сбил двухлетнего ребёнка в ЗКО

В ЗКО 17-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил двухлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, трагедия произошла днём 15 сентября в селе Перемётное. От полученных травм малыш скончался на месте.

Ведётся досудебное расследование.