Подросток на мотоцикле насмерть сбил двухлетнего ребёнка в ЗКО
Вчера, 23:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:20Вчера, 23:20
106Фото: BaigeNews.kz
В ЗКО 17-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил двухлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, трагедия произошла днём 15 сентября в селе Перемётное. От полученных травм малыш скончался на месте.
Ведётся досудебное расследование.
Самое читаемое
- Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО
- Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в Караганде
- Как это было: команда Димаша Кудайбергена поделилась яркими фото с концерта в Астане
- Две девочки упали с высотки и разбились в Алматы
- "За скандальное обращение на нас давят" - родственники убитых в Туркестанской области матери и дочери