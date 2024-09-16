  • 17 Сентября, 00:08
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Подросток на мотоцикле насмерть сбил двухлетнего ребёнка в ЗКО

Вчера, 23:20
АВТОР
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BaigeNews.kz Вчера, 23:20
Вчера, 23:20
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Фото: BaigeNews.kz

В ЗКО 17-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил двухлетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, трагедия произошла днём 15 сентября в селе Перемётное. От полученных травм малыш скончался на месте. 

Ведётся досудебное расследование. 

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