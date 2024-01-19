  • 20 Января, 00:21
  • BAIGENEWS

Школьник на автомобиле сбил девочку в Алматинской области

Вчера, 23:36
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стоп-кадр из видео/instagram.com/kris_p_talgar Вчера, 23:36
Вчера, 23:36
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Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/kris_p_talgar

В одном из сёл Алматинской области подросток за рулём кроссовера сбил школьницу, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик kris_p_talgar

В комментарии к видеозаписи отмечается, что это случилось в посёлке Кендала 15 января, а за рулём был ученик девятого класса. 

"Девочка отделалась синяками. Уже посещает школу. По некоторой информации, авто арендное, а сидевшие пассажиры — это друзья водителя, которые хотели его поучить ездить", — говорится в публикации.

Пост прокомментировала прокуратура Алматинской области. В ведомстве отметили: данный вопрос поручили прокуратуре Талгарского района.

 
 
 
 
 
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Публикация от KRIS_P_TALGAR (@kris_p_talgar)

 

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