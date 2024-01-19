Школьник на автомобиле сбил девочку в Алматинской области

В одном из сёл Алматинской области подросток за рулём кроссовера сбил школьницу, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик kris_p_talgar.

В комментарии к видеозаписи отмечается, что это случилось в посёлке Кендала 15 января, а за рулём был ученик девятого класса.

"Девочка отделалась синяками. Уже посещает школу. По некоторой информации, авто арендное, а сидевшие пассажиры — это друзья водителя, которые хотели его поучить ездить", — говорится в публикации.

Пост прокомментировала прокуратура Алматинской области. В ведомстве отметили: данный вопрос поручили прокуратуре Талгарского района.