Школьник на автомобиле сбил девочку в Алматинской области
Вчера, 23:36
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Вчера, 23:36Вчера, 23:36
117Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/kris_p_talgar
В одном из сёл Алматинской области подросток за рулём кроссовера сбил школьницу, передаёт BaigeNews.kz.
Видео происшествия опубликовал Instagram-паблик kris_p_talgar.
В комментарии к видеозаписи отмечается, что это случилось в посёлке Кендала 15 января, а за рулём был ученик девятого класса.
"Девочка отделалась синяками. Уже посещает школу. По некоторой информации, авто арендное, а сидевшие пассажиры — это друзья водителя, которые хотели его поучить ездить", — говорится в публикации.
Пост прокомментировала прокуратура Алматинской области. В ведомстве отметили: данный вопрос поручили прокуратуре Талгарского района.
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