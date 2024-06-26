Подросток избил и ограбил пенсионера в Уральске
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
45Фото: скриншот
Восемнадцатилетний парень ограбил пенсионера в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.
“Находясь возле одного из домов по проспекту Абая, молодой человек совершил ограбление с применением открытого насилия. У пожилого мужчины он похитил пакет, в котором находились личные вещи и барсетка.
— Принятыми мерами установлен и задержан гражданин 2006 г.р., Похищенное изъято”, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.
Подозреваемый водворен в ИВС. Начато расследование по ст.191 ч.2 УК РК (Грабеж).
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