Подросток избил и ограбил пенсионера в Уральске

Восемнадцатилетний парень ограбил пенсионера в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.

“Находясь возле одного из домов по проспекту Абая, молодой человек совершил ограбление с применением открытого насилия. У пожилого мужчины он похитил пакет, в котором находились личные вещи и барсетка.

— Принятыми мерами установлен и задержан гражданин 2006 г.р., Похищенное изъято”, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.