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  • 26 Июня, 15:59
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Подросток избил и ограбил пенсионера в Уральске

Сегодня, 15:39
АВТОР
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скриншот Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
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Фото: скриншот

Восемнадцатилетний парень ограбил пенсионера в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции ЗКО.

“Находясь возле одного из домов по проспекту Абая, молодой человек совершил ограбление с применением открытого насилия. У пожилого мужчины он похитил пакет, в котором находились личные вещи и барсетка.

— Принятыми мерами установлен и задержан гражданин 2006 г.р., Похищенное изъято”, - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

Подозреваемый водворен в ИВС. Начато расследование по ст.191 ч.2 УК РК (Грабеж).

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